Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський вирішив позбавити державних стипендій призерам Олімпійських ігор:

Наталію Давидову;

Ольгу Коробку;

Олексія Торохтія.

В указі не зазначено, що саме стало причиною для цього. Зауважимо, що цих трьох важкоатлетів об’єднує те, що всі вони здобували медалі на Олімпійських іграх, але згодом втратили їх.

Наталія Давидова посіла третє місце на Олімпіаді 2008 року у ваговій категорії до 69 кг. У серпні 2016 року в результаті повторного аналізу її допінг-проб, взятих на іграх у Пекіні, було виявлено анаболіки. Міжнародний олімпійський комітет вирішив дискваліфікувати Давидову, анулювати її результати на пекінській Олімпіаді, позбавивши “бронзи”.

Ольга Коробка на тих самих іграх здобула “срібло” у суперважкій (понад 75 кг) ваговій категорії. У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив її медалі через застосування допінгу.

Олексій Торохтій здобув “золото” на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році (вагова категорія до 105 кілограмів). У 2019 році його позбавили нагороди, оскільки було проведено повторну перевірку його допінг-проби і результат виявився позитивним.