Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офіса президента.
“Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві. Бажаю злагоди й процвітання кожній мусульманській родині”, – зазначається у привітанні.
Рамазан-Байрам – свято в мусульманських народів. Йому передує 30-денний піст, який починається в перший день молодика місяця Рамадан (або Рамазан). Саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка і мусульманам даровано Коран.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що два головних мусульманських свята — Курбан-Байрам та Рамазан-Байрам — отримають статус державних в Україні.