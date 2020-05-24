Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офіса президента.

“Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві. Бажаю злагоди й процвітання кожній мусульманській родині”, – зазначається у привітанні.

Рамазан-Байрам – свято в мусульманських народів. Йому передує 30-денний піст, який починається в перший день молодика місяця Рамадан (або Рамазан). Саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка і мусульманам даровано Коран.