Таку заяву він зробив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі каналу “Україна 24”, повідомляють #Букви.

“Кадрів у країні немає”, – зазначив він.

Президент уточнив, що талановиті люди в Україні є, але багато хто з них не хоче йти в політику.

“Люди талановиті є. Багато талановитих людей не хочуть йти в політику. Багато. Але з’являються молоді люди. Прем’єр, деякі з наших міністрів – нові люди, в хорошому сенсі нові обличчя”, – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що необхідно змінювати чиновників середньої ланки, які займають свої посади багато років, але на це потрібен час.

“У державних установах, у державних банках, держпідприємствах немає людей, яких я за гроші когось поставив. Жодної людини. Нижче є проблеми. На середній ланці серед чиновників багато людей, які там працюють по 15 – 20 років. Вони не змінюються. Я впевнений, що вони не зміняться. І я впевнений, що їх усіх потрібно чистити. Їх не переробиш. Вони не зміняться ні як люди, ні як професіонали. На це потрібен час”, – розповів Зеленський.

Варто відзначити, що до команди Володимира Зеленського неодноразово входили люди, які працювали при попередній владі (навіть при експрезиденті Вікторі Януковичі). Наприклад, посаду міністра охорони здоров’я займав Ілля Ємець, який працював при Януковичі, а міністра фінансів – Ігор Уманський (працював у Мінфіні в 2009-2010, 2014-2015 роках).