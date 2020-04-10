Ролик опубліковано в Telegram-каналі Офісу Президента.
“Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але — не зламані. Наша боротьба з коронавірусу триває”, — сказав Зеленський.
- Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian порівняв серіал “Слуга народу”, де він грав роль президента України, з реальним життям глави держави.
- Також Зеленський поскаржився журналістам на розкішну обстановку в своєму робочому кабінеті, зазначивши, що це “жахливо”, але він уже звик.