Президент України Володимир Зеленський поскаржився журналістам британського видання The Guardian на розкішну обстанову у своєму робочому кабінеті, зазначивши, що це "жахливо", але він уже звик.

Про це йдеться в матеріалі видання.

У матеріалі зазначили, що напередодні інавгурації Зеленський обіцяв виборцям, що “залишиться людиною” попри пост глави держави. При цьому, він продовжує працювати в розкішному кабінеті на Банковій, зазначаючи, що не може зробити ремонт через історичні особливості будівлі.

“Його темний кабінет оброблений позолоченими ліпними стелями, люстрами та рельєфними фіранками, які каскадом опускаються на довгі вікна. Поки що дуже президентський. Але після рукостискання Зеленський скаже нам, наскільки йому ніяково”, – зазначили в матеріалі.

Зеленський сказав журналістам, що “не може сидіти в кабінеті” і це “жахливо”.

“Попередні мешканці відчували себе як вдома в цій атмосфері, я думаю”, – зазначив він.

У матеріалі зазначили, що востаннє ремонт у кабінеті президента України робив четвертий президент Віктор Янукович, чия “непристойна корупція” й “дружба з Росією” спровокували революцію 2014 року.

“А я не можу зробити ремонт, тому що це історична будівля, тому це буде незаконно”, – виправдовувався Зеленський.

Журналісти зазначили, що попр свої слова Зеленський “не зробив навіть невеликих змін”. Наприклад, він навіть не прибрав численні дорогі бронзові статуетки й не замінив меблі на простіші.