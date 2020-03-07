Про це йдеться в матеріалі видання.
У матеріалі зазначили, що напередодні інавгурації Зеленський обіцяв виборцям, що “залишиться людиною” попри пост глави держави. При цьому, він продовжує працювати в розкішному кабінеті на Банковій, зазначаючи, що не може зробити ремонт через історичні особливості будівлі.
“Його темний кабінет оброблений позолоченими ліпними стелями, люстрами та рельєфними фіранками, які каскадом опускаються на довгі вікна. Поки що дуже президентський. Але після рукостискання Зеленський скаже нам, наскільки йому ніяково”, – зазначили в матеріалі.
Зеленський сказав журналістам, що “не може сидіти в кабінеті” і це “жахливо”.
“Попередні мешканці відчували себе як вдома в цій атмосфері, я думаю”, – зазначив він.
У матеріалі зазначили, що востаннє ремонт у кабінеті президента України робив четвертий президент Віктор Янукович, чия “непристойна корупція” й “дружба з Росією” спровокували революцію 2014 року.
“А я не можу зробити ремонт, тому що це історична будівля, тому це буде незаконно”, – виправдовувався Зеленський.
Журналісти зазначили, що попр свої слова Зеленський “не зробив навіть невеликих змін”. Наприклад, він навіть не прибрав численні дорогі бронзові статуетки й не замінив меблі на простіші.
“Можливо, йому потрібно на щось поскаржитися. Або, можливо, атрибути влади виявляються спокусливими”, – зробили висновок в The Guardian.
- Раніше стало відомо, що Президент Зеленський дав інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian, повний текст якого буде опублікований в суботу, 7 березня. Ймовірно, саме про цей журнал мова.
- 6 березня на сайті видання з’явилися витяги з інтерв’ю з Володимиром Зеленським. Урозмові з журналістами Зеленський, зокрема, розповів, що йому “важко чути”, що його візит в Білий дім до президента США Дональда Трампа тільки готується. Також Зеленський висловив занепокоєння відновленням відносин між Францією і Росією та заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.