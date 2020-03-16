Про це повідомляє програма “Схеми: корупція в деталях”.

Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомляє журналіст Михайло Ткач.

Згодом знімальна група “Схем” зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу “Кернел Груп” Андрія Веревського.

Журналісти зазначають, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський. Пізніше “Схеми” зафіксували на виїзді з ОП машину, якою користується олігарх.

Що обговорювали учасники великого бізнесу з президентом поки невідомо.

Пізніше пресслужба президента повідомила, що Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.

“Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців”, – зазначив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати.

Олігарх Ринат Ахметов у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” заявив, що обговорював із Зеленським разом з іншими представниками бізнесу боротьбу з коронавірусом і наслідками епідемії.

“Дійсно, сьогодні я був присутній на зустрічі представників українського бізнесу з президентом України. Зустріч була присвячена боротьбі нашої країни з коронавірусом і з наслідками пандемії”, – сказав він.

“Коронавірус – це біда, з якою сучасний світ зіткнувся в такому масштабі, напевно, вперше. Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен повинен подумати, чим конкретно він може допомогти Україні і українцям”, – сказав він.

За його словами, “не залишиться в стороні і бізнес SCM”.

“Всі наші підприємства беруть на себе відповідальність за життя і здоров’я наших співробітників і жителів міст, де ми працюємо. У співпраці з МОЗ ми зробимо все, щоб не допустити епідемії коронавірусу в містах нашої присутності і у всій країні”, – заявив бізнесмен.