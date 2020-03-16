Про це повідомляє програма “Схеми: корупція в деталях”.
Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомляє журналіст Михайло Ткач.
Згодом знімальна група “Схем” зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу “Кернел Груп” Андрія Веревського.
Журналісти зазначають, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський. Пізніше “Схеми” зафіксували на виїзді з ОП машину, якою користується олігарх.
Що обговорювали учасники великого бізнесу з президентом поки невідомо.
Пізніше пресслужба президента повідомила, що Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.
Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.
Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.
“Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців”, – зазначив Зеленський.
Фото: president.gov.ua
Бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати.
Олігарх Ринат Ахметов у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” заявив, що обговорював із Зеленським разом з іншими представниками бізнесу боротьбу з коронавірусом і наслідками епідемії.
“Дійсно, сьогодні я був присутній на зустрічі представників українського бізнесу з президентом України. Зустріч була присвячена боротьбі нашої країни з коронавірусом і з наслідками пандемії”, – сказав він.
“Коронавірус – це біда, з якою сучасний світ зіткнувся в такому масштабі, напевно, вперше. Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен повинен подумати, чим конкретно він може допомогти Україні і українцям”, – сказав він.
За його словами, “не залишиться в стороні і бізнес SCM”.
“Всі наші підприємства беруть на себе відповідальність за життя і здоров’я наших співробітників і жителів міст, де ми працюємо. У співпраці з МОЗ ми зробимо все, щоб не допустити епідемії коронавірусу в містах нашої присутності і у всій країні”, – заявив бізнесмен.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.