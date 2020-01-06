Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, сторони констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу і погодилися його активізувати.
“Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні”, – зазначає пресслужба.
Оманська сторона прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.
Варто зазначити, що засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його вчорашню зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.
- Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Партія “Європейська солідарність” готує запит до Офісу президента України та міністерства закордонних справ щодо поїздки президента України Володимира Зеленського в Оман.
- Прес-секретарка президента України Юлія Мендель в соцмережі Facebook видалила з друзів журналістку Марію Жартовську, яка задала питання про поїздку глави держави Володимира Зеленського в Оман.
- Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.