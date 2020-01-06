Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламов аль-Муршид, під час якої обговорили торгово-економічне та інвестиційне співробітництво країн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, сторони констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу і погодилися його активізувати.

“Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні”, – зазначає пресслужба.

Оманська сторона прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Варто зазначити, що засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його вчорашню зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.