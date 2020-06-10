Президент Володимир Зеленський після скарг бізнесу на зустрічі в Чернігові зателефонував міністру економіки Ігорю Петрашку і закликав скасувати спеціальне мито в розмірі 18% на імпорт полімерних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба президента.

Повідомляється, що в рамках робочого візиту до Чернігівської області на зустрічі з бізнесом підприємці поскаржилися на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 18% на сировину, яка збільшує собівартість продукції. Зеленський зателефонував міністру економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашку щодо вирішення цієї проблеми.

“Міністерство економіки узагальнило це питання – і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміло, і ми це зробимо”, – зазначив президент.

Йдеться про мито на полівінілхлорид, який включає в себе три основних види, при цьому в Україні виробляється лише один з них. Сировина використовується для виробництва широкого спектру продукції.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – продавці України (2015-2018) Наталія Микольська відзначила, що мито може скасувати не Кабмін, не міністр, а Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

“Він (Зеленський, – ред.) просто не знає, що у нас є рішення, які приймаються колегіальним органом …”, – зазначила вона.

Варто відзначити, що Зеленський неодноразово на зустрічах з людьми дзвонить чиновникам і закликає вирішити ті чи інші проблеми. Так, під час зустрічі з підприємцями Хмельницької області Зеленський зателефонував голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру через скарги бізнесменів на умови погашення кредиту.

У той же час Державне бюро розслідувань вважає, що колишній президент України Петро Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про справу про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит свідком до Державного бюро розслідувань.