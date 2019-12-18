Президент України Володимир Зеленський ініціює зменшення концентрації земель сільськогосподарського призначення в одних руках до 10 тисяч гектарів після відкриття ринку.

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента.

З такою ініціативою Зеленський виступив під час спілкування з фермерами в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

“Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від одного до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію” , – зазначив Зеленський.

Він також поінформував, що після ухвалення закону про земельну реформу передбачено підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

“Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі”, – розповів Зеленський.

Президент запевнив, що побоювання з приводу рейдерства після введення ринку землі є безпідставними, оскільки держава буде захищати власників.

Зеленський уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум вже після відкриття ринку.

“Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли”, – наголосив він.