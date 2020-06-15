Про це повідомили в Офісі Президента.
У понеділок, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час бесіди український лідер, серед іншого, запропонував прискорити двосторонню роботу щодо поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.
“Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад, молоді, студентів, як говорили в Торонто торік. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади”, — сказав Зеленський.
У відповідь Джастін Трюдо, як зазначили в Офісі Президента, підтвердив, що наразі є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації.
- Нагадаємо, в липні 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ході офіційного візиту в Канаду зустрівся з прем’єр-міністром цієї країни Джастіном Трюдо. Під час зустрічі було досягнуто ряд домовленостей.
- Зокрема, канадська сторона тоді запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади. Зеленський називав цей етап як “крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою”.