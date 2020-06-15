Президент України Володимир Зеленський ініціював прискорення роботи над спрощенням візового режиму між Україною та Канадою.

Про це повідомили в Офісі Президента.

У понеділок, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час бесіди український лідер, серед іншого, запропонував прискорити двосторонню роботу щодо поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

“Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад, молоді, студентів, як говорили в Торонто торік. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади”, — сказав Зеленський.

У відповідь Джастін Трюдо, як зазначили в Офісі Президента, підтвердив, що наразі є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації.