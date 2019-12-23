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Зеленський надав добровольцям статус учасника бойових дій

У вівторок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Понеділок, 23 грудня 2019, 20:43

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

4 грудня Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Згідно з документом, статус учасника бойових дій мають намір надати тим добровольцям, які до вступу в силу закону про реінтеграцію Донбасу (“Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях”) брали участь в Антитерористичній операції протягом принаймні 30 днів, однак потім їхні добровольчі формування не ввійшли до складу Збройних сил України, МВС, Національної гвардії, інших військових формувань.

При цьому з переліку тих, хто має право на статус учасника бойових дій, виключили осіб, котрі забезпечували проведення АТО. Так, на статус УБД не зможуть претендувати працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до проведення АТО, а також забезпечували проведення Антитерористичної операції – в тому числі в якості волонтерів.

Рішення про надання статусу УБД добровольцям буде ухвалювати спеціальна міжвідомча комісія, утворена Міністерством соціальної політики.

Для отримання статусу УБД ветерану потрібно буде подати: довідку про виконання бойових завдань АТО або ж виписку з наказу Антитерористичного центру при СБУ. Альтернатива – зібрати свідчення побратимів зі статусом УБД, завірені нотаріально.

Якщо людині надали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, але після повторного огляду не була встановлена інвалідність, їй нададуть статус УБД за спрощеною процедурою.

  • Раніше повідомлялося, що в Україні статус учасника бойових дій отримали понад 232 330 військовослужбовців і працівників Збройних сил (ЗС).
Теги: Володимир Зеленський, Законопроект, статус УБД

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