Про це президент заявив під час виступу перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій (ССО) у рамках робочої поїздки до Житомирської області.

“Користуючись нагодою, я у вашій присутності також хочу окремо привітати з призначеннями та представити вам нових командирів у нашому війську. Це головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович та заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович”, – сказав Зеленський.

За його словами, це “патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військовослужбовців”.

Президент наголосив, що підписав відповідні укази про призначення.

Крім того, Володимир Зеленський підписав закони “Про основи національного спротиву” та про зміни до Закону “Про чисельність Збройних сил України”.

“Ці закони … зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави”, – сказав Глава держави.

Закон “Про основи національного спротиву” має на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, підготовку населення до національного спротиву. Документ дає змогу в разі потреби залучити все населення до захисту території України.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об’єднаних сил.