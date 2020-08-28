Про це повідомили в Офісі президента.

Так, під час зустрічі з представниками бізнесу регіону Зеленський вручив новому очільнику області службове посвідчення.

“Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є. Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента”, – сказав він.

Сергій Сергійчук народився 22 грудня 1970 року у Києві. Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони імені маршала авіації Покришкіна.

Після вчився у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті. З 1994 року працював в СБУ. Два роки – з 2007-го до 2009-го був виконувачем обов’язків голови Дніпровської РДА у Києві.

У 2019 році став заступником начальника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Від вересня 2019-го працював у Центральному апараті Служби безпеки України.

Згідно з декларацією Сергійчука, він має дві спільні з дружиною квартири в Києві, шість земельних ділянок у Київській області та дачний будинок. Новий очільник Черкаської ОДА також володіє автомобілем Land Rover 2015 року випуску.