Про це повідомляє Офіс президента.

Це відбулося на земельному форумі “Земля – народу” у Чернігівській області.

“Хочу представити вам нову керівницю Чернігівської обласної державної адміністрації. Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область”, – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Коваленко – професійна людина та вручив їй посвідчення.

Анна Коваленко пройшла до Парламенту за списком “Слуги народу” (під № 35).

Вона – українська громадська активістка, журналіст, сотник 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишній радник міністра оборони Степана Полторака.

Коваленко була учасницею проекту олігарха Віктора Пінчука “Нові лідери”, консультантом парламентського комітету з питань оборони і безпеки.

Також вона була радником міністра інформаційної політики України, голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Член клубу дипломатичного представництва офісу зв’язку НАТО в Україні “Жінки на чолі реформ”.

Коваленко отримала ступінь магістра театрознавства в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, а також прослухала курс “Військове командування і гуманітарне право” Женевського центру політики безпеки (GCSP) в Женеві (Швейцарія). Вона також вступила до аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління”.

З 4 вересня 2019 року Коваленко працювала в Офісі президента України та була заступницею голови ОПУ Андрія Єрмака.