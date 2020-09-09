Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
На запитання, які слова президент знайшов, щоб оголосити Богдану про відставку, останній відповів, що про це рішення йому сказали чи не в останню чергу. Також він підтвердив чутки про те, що президент при цьому сказав йому “ти як некохана жінка”.
“Так, у нього було таке порівняння. Він сказав: “Я не знаю, що ти правильно робиш, що ти неправильно робиш, але ти викликаєш у мене агресію у всьому”, – сказав Богдан.
- 11 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу і призначив замість нього Андрія Єрмака.