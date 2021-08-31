Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Вашингтона в рамках робочого візиту на запрошення президента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій.

“Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ОПУ

У свою чергу перша леді Олена Зеленська анонсувала запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Крім того, Зеленська має зустрітися із жінками Power women, взяти участь у відкритті “Українського дому” та відвідати музей Голокосту.

Нагадаємо, що 7 червня Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Джозефом Байденом. Байден запросив Зеленського до США. Пізніше Білий дім анонсував, що візит Зеленського відбудеться 30 серпня.