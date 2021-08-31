Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій.
“Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США”, – йдеться у повідомленні.
Фото: ОПУ
У свою чергу перша леді Олена Зеленська анонсувала запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Крім того, Зеленська має зустрітися із жінками Power women, взяти участь у відкритті “Українського дому” та відвідати музей Голокосту.
Нагадаємо, що 7 червня Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Джозефом Байденом. Байден запросив Зеленського до США. Пізніше Білий дім анонсував, що візит Зеленського відбудеться 30 серпня.
- Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити президенти Сполучених Штатів Джо Байден та України Володимир Зеленський під час зустрічі.