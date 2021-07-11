Президент України Володимир Зеленський ввечері у неділю, 11 липня, прибув до Німеччини з дводенним робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба президента.

В Офісі президента зазначили, що Володимир Зеленський проведе низку зустрічей. Він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Фото: ОПУ

Також відбудеться зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.