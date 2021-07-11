Про це повідомила пресслужба президента.
В Офісі президента зазначили, що Володимир Зеленський проведе низку зустрічей. Він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Фото: ОПУ
Також відбудеться зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.
Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.
- Раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель 15 липня завітає з першим офіційним візитом до Білого дому. Це буде перший візит Меркель до США за адміністрації Байдена та, ймовірно, останній за час роботи канцлеркою.
- Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.