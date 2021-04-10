Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.
“Робочий візит Президента України Володимира Зеленського з дружиною в Турецьку Республіку розпочався”, – написав він і опублікував декілька фото прибуття подружжя Зеленських.
За словами посла, Зеленський зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. “Буде проведено дев’яте засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів”, – зазначив Сибіга.
- У жовтні 2020 року президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі в Стамбулі виступили зі спільною заявою.
- Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.