Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною прибули з візитом до Туреччини.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

“Робочий візит Президента України Володимира Зеленського з дружиною в Турецьку Республіку розпочався”, – написав він і опублікував декілька фото прибуття подружжя Зеленських.

За словами посла, Зеленський зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. “Буде проведено дев’яте засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів”, – зазначив Сибіга.