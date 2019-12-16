Президент України Володимир Зеленський в понеділок почав офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“В рамках візиту запланована зустріч глави держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Фото: president.gov.ua

Президенти України і Азербайджану також візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.