Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
“В рамках візиту запланована зустріч глави держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Фото: president.gov.ua
Президенти України і Азербайджану також візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.
- Перед візитом Володимира Зеленського в Баку Україна видала азербайджанського активіста Ельвіна Ісаєва.