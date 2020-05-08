Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Селище Мілове розділене кордоном між Україною та Росією.

У Міловому Зеленський відвідав меморіальний комплекс “Україна – визволителям”.

Президент вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні і поклав квіти до Вічного вогню і лампадки біля пам’ятника.

зеленский_меловое_8 мая 2020

зеленский_меловое_8 мая 2020

зеленский_меловое_8 мая 2020

Фото: ОПУ

Варто зазначити, що поряд з цим селищем розташовано село Півнівка, що стало першим населеним пунктом, який у грудні 1942 року звільнили від нацистської окупації.

  • Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення.