Сьогодні, 8 травня, в День пам'яті та примирення Президент України Володимир Зеленський приїхав в селище Мілове, що в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Селище Мілове розділене кордоном між Україною та Росією.

У Міловому Зеленський відвідав меморіальний комплекс “Україна – визволителям”.

Президент вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні і поклав квіти до Вічного вогню і лампадки біля пам’ятника.

Варто зазначити, що поряд з цим селищем розташовано село Півнівка, що стало першим населеним пунктом, який у грудні 1942 року звільнили від нацистської окупації.