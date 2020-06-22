Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов'язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.

Про це в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail заявив президент України Володимир Зеленський.

“Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду. Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Це також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації … вони повинні робити те, що обіцяли. в іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – крім як звертатися в міжнародні суди”.

Зеленський сказав, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці з доставкою бортових самописців до Києва, але “ця проблема не може тривати нескінченно, тому що ми і так чекали досить довго”.

Видання також нагадує, що Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо домовилися тиснути на Іран, щоб той віддав “чорні скриньки” збитого літака.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.