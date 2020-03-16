Про це президент сказав сьогодні в ефірі “Свободи слова” на ICTV.
Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме можливе рішення Кабміну про закриття метрополітену.
“Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися”, – сказав Кернес.
В ході передачі Зеленського попросили прокоментувати відмову мера Харкова закрити з завтрашнього дня міський метрополітен.
“Я прочитав, що сказав пан мер. Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові – це буде повністю його відповідальність. А ще якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його особисто очікує кримінальна відповідальність”, – сказав Зеленський.
Як повідомлялося раніше, сьогодні напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Зокрема, йдеться про заборону залізничних, авіа-, автобусних пасажирських перевезень між містами та областями, а також зупинку роботи метрополітенів.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.