Президент Володимир Зеленський попередив мера Харкова Геннадія Кернеса про кримінальну відповідальність за невиконання розпоряджень про карантин в рамках протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це президент сказав сьогодні в ефірі “Свободи слова” на ICTV.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме можливе рішення Кабміну про закриття метрополітену.

“Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися”, – сказав Кернес.

В ході передачі Зеленського попросили прокоментувати відмову мера Харкова закрити з завтрашнього дня міський метрополітен.

“Я прочитав, що сказав пан мер. Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові – це буде повністю його відповідальність. А ще якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його особисто очікує кримінальна відповідальність”, – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Зокрема, йдеться про заборону залізничних, авіа-, автобусних пасажирських перевезень між містами та областями, а також зупинку роботи метрополітенів.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.