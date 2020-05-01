Про це Зеленський сказав в традиційному відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

“Окреме полум’яне вітання особисто від Президента, а також Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси, який разом з міською радою втратили календар і збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров’я жителів міста. Це буде мати відповідні юридичні наслідки”, – заявив Президент.

Водночас голова держави підкреслив, що “на майбутнє” це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають поняття “децентралізація” та “автономія”.