Президент України Володимир Зеленський дав Уряду два місяці на погашення боргів із заробітної плати шахтарям. Він зазначив, що міністри не повинні отримувати зарплати, поки не погасять заборгованість.

Про це глава держави заявив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.

“Я дуже прошу в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, пропустимо хоч одну добу, то, мені здається, буде справедливо, якщо весь Уряд не буде отримувати заробітну плату в ці місяці”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що борг держави по заробітній платі шахтарям наразі складає “більше 1 мільярда гривень” і може досягти 1,5 млрд грн.

“Можна довго перераховувати всі проблеми, думати, як же так сталося, і шукати винних. Але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів та їхні сім’ї, їхніх дітей найбільше хвилює тільки одне питання: як жити далі”, – заявив президент.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.