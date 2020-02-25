Про це глава держави заявив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.
“Я дуже прошу в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, пропустимо хоч одну добу, то, мені здається, буде справедливо, якщо весь Уряд не буде отримувати заробітну плату в ці місяці”, – наголосив Зеленський.
Він уточнив, що борг держави по заробітній платі шахтарям наразі складає “більше 1 мільярда гривень” і може досягти 1,5 млрд грн.
“Можна довго перераховувати всі проблеми, думати, як же так сталося, і шукати винних. Але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів та їхні сім’ї, їхніх дітей найбільше хвилює тільки одне питання: як жити далі”, – заявив президент.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.
- У жовтні минулого року Кабінет Міністрів України виділив 1 мільярд гривень на виплату зарплат шахтарям.