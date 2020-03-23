Звернення Володимира Зеленського щодо повернення українського військового борту з Китаю.

Володимир Зеленський повідомив про повернення українського військового борту, що доправив з Китаю тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з COVID-19.Глава держави наголосив: отриманий вантаж буде розподілено по всіх регіонах України. Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Також Президент подякував медикам, прикордонникам, поліцейським, працівникам Укрпошти, соціально відповідальному бізнесу й волонтерам – усім тим, хто став на передову боротьби з коронавірусом.Насамкінець Володимир Зеленський висловив особливу подяку військовим, що боронять кордони на сході України. «Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом», – зазначив Президент.

Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 23. März 2020