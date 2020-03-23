Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента.
“Хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді – підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори закордон“, – сказав Зеленський.
За словами Президента, такі дії отримають “не лише моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку правоохоронців.
Звернення Володимира Зеленського щодо повернення українського військового борту з Китаю.
Володимир Зеленський повідомив про повернення українського військового борту, що доправив з Китаю тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з COVID-19.Глава держави наголосив: отриманий вантаж буде розподілено по всіх регіонах України. Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Також Президент подякував медикам, прикордонникам, поліцейським, працівникам Укрпошти, соціально відповідальному бізнесу й волонтерам – усім тим, хто став на передову боротьби з коронавірусом.Насамкінець Володимир Зеленський висловив особливу подяку військовим, що боронять кордони на сході України. «Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом», – зазначив Президент.
Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 23. März 2020
Раніше #Букви показали, як виглядає спецперепустка на громадський транспорт Києва.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.