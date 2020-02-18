Таку заяву глава держави зробив, виступаючи сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України.
“Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які (ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам) звертаються до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми з вами повинні розуміти: ми забираємо своїх громадян, які такі ж громадяни України, як і ми. А з приводу цих політичних “товаришів” хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей.., я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їх особняки”, – наголосив Зеленський.
Він запевнив, що українці будуть евакуйовані з Китаю, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.
“Ми обов’язково їх привеземо додому, тому що це наш обов’язок, конституційний і людський”, – повідомив глава держави.
“Це навіть не дорослі люди, а хлопчики і дівчата. Всі майже 1990-х років народження”, – додав Зеленський.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.