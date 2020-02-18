Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні партії підбурюють людей перекривати дороги, щоб перешкодити евакуації українських громадян із Китаю. У зв'язку з цим він пригрозив привезти українців в особняки політиків.

Таку заяву глава держави зробив, виступаючи сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України.

“Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які (ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам) звертаються до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми з вами повинні розуміти: ми забираємо своїх громадян, які такі ж громадяни України, як і ми. А з приводу цих політичних “товаришів” хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей.., я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їх особняки”, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що українці будуть евакуйовані з Китаю, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.

“Ми обов’язково їх привеземо додому, тому що це наш обов’язок, конституційний і людський”, – повідомив глава держави.

“Це навіть не дорослі люди, а хлопчики і дівчата. Всі майже 1990-х років народження”, – додав Зеленський.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

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