Президент Володимир Зеленський пригрозив позбавленням зарплат і звільненням голів облдержадміністрацій в регіонах, де медики не отримають надбавок через епідемію коронавірусу.

Про це йшла мова в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Президент зазначив, що ще в середині квітня уряд перевів гроші для виплати надбавок лікарям, які лікують хворих COVID-19. Однак в деяких регіонах ці кошти не були виплачені до сих пір.

“Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, і, на жаль, не можу сказати всіх слів, яких заслужили ці окремі чиновники (очільники регіонів — ред.)”, — заявив Зеленський.

За словами Глави держави, таке ставлення до медиків є “неприпустимим”. Він пригрозить головам облдержадміністрацій в регіонах, де виплати здійснені не будуть, звільненням і позбавленням зарплати.

“Цим головам ОДА я доручаю повністю погасити заборгованість перед лікарями. До наступного тижня ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні й кожному медпрацівникові щодо отримання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щоякнайменше будуть позбавлені зарплати, а може і своїх посад”, — наголосив Зеленський.

Коронавірус, виплати лікарям і місцеві вибори: звернення Президента України до громадян «Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях», – так Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з тим, що в деяких регіонах країни не було виплачено заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19. Глава держави доручив головам ОДА якнайшвидше погасити заборгованості, наголосивши, що уряд переказав кошти ще в середині квітня. Насамкінець додав – невиконання цього завдання може коштувати посади.Крім того, Президент України прокоментував спроби окремих партій змінити законодавство та встановити надумані бар’єри для регіональних політичних сил на місцевих виборах. «Ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Ми не дамо позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще», – наголосив Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 6. Mai 2020