Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці.
“Ми зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності в регіонах”, – заявив він.
За словами Президента, “заклики до совісті деяким продавцям не допомогли”.
“Буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам”, – сказав він.
Крім того, Зеленський заявив, що влада підтримує постійні контакти з регіонами, а не перебуває “в вакуумі столичних проблем”.
Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян.Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього.У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек.Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні.
Gepostet von Володимир Зеленський am Donnerstag, 26. März 2020
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