Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці.

“Ми зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності в регіонах”, – заявив він.

За словами Президента, “заклики до совісті деяким продавцям не допомогли”.

“Буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам”, – сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що влада підтримує постійні контакти з регіонами, а не перебуває “в вакуумі столичних проблем”.