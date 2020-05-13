Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами глави держави, прийняття законопроєкту необхідне для захисту економіки України.

“Я думаю, що питання банківського закону дуже затягнулося. Медики захищають життя і здоров’я українців, наші військові захищають наш суверенітет, нашу територіальну цілісність і життя всіх українців. Вони герої сьогодні. Є питання захисту нашої економіки”, – зазначив Зеленський.

У зв’язку з цим президент закликав депутатів з усіх політичних сил підтримати документ, який він назвав “історичним”.

“Я скажу вам дуже просто: я думаю, що протягом моєї каденції, протягом вашої каденції буде кілька важливих, історичних законів, законопроєктів, які повинні об’єднувати всю країну, об’єднувати всі партії. Я хотів би, щоб саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюся до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку. Як мінімум, повинен захистити і допомогти Україні саме зараз”, – наголосив Зеленський.