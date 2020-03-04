Про це народний депутат Вікторія Сюмар повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Володимир Зеленський прийшов в останній ряд до Олексія Гончаренка. Зі словами: ніколи не переходьте на особистості… Схоже, Президент гостро сприймає політичну критику”, – написала вона.
Одночасно Сюмар нагадала, що Зеленський прийшов до влади шляхом “особистої і гострої сатири на кожного українського політика”.
Також про ситуацію повідомив депутат Володимир Ар’єв.
“Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожував Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Питання — а то що?”, – написав депутат.
-
Раніше нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко розкритикував виступ Президента Володимира Зеленського, що стосується відставки Кабінету Міністрів.