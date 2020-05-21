Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, в середу, 20 травня, в районі селища Трьохізбенка Луганської області загинув командир батальйону “Луганськ-1” полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців отримали поранення.

У четвер, 21 травня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Сергію Губанову звання Героя України.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Губанову Сергію Леонідовичу – полковнику поліції (посмертно)”, — йдеться в указі.

“Ми втратили легендарного командира батальйону “Луганськ-1″. Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам’ять нашому герою!”, — прокомментував Зеленський.