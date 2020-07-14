Відповідний указ №271/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Матвіїву Тарасу Тарасовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)”, – йдеться у документі.

Державна нагорода присвоєна за героїзм і особисту мужність, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.