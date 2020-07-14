Відповідний указ №271/2020 опубліковано на сайті глави держави.
“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Матвіїву Тарасу Тарасовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)”, – йдеться у документі.
Державна нагорода присвоєна за героїзм і особисту мужність, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
- Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 10 липня загинув 31-річний український військовий Тарас Матвіїв. Молодший лейтенант загинув внаслідок ворожого обстрілу позицій українських військових під Троїцьким, що на Луганщині.