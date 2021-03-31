Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Є серед нагороджених актор Микола Боклан. Йому присвоєно почесне звання “Народний артист України”.

Микола Боклан є молодшим братом актора Станіслава Боклана.

Станіслав Боклан відомий тим, що брав інтерв’ю у Володимира Зеленського та у вже колишнього голови ОПУ Андрія Богдана, знімався в серіалі “Слуга народу” та бере участь у “Лізі сміху” (проєкті “Студії Квартал-95”).

Звання “Заслужений артист України” отримав актор Віталій Борисюк – чоловік акторки Ольги Сумської.

Крім того, трьох діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру та кіно Олексій Вертинський, нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Водночас акторка театру та кіно Олеся Жураківська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Загалом, згідно з указом, 7 діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 митець – звання заслуженого артиста України, чотири – звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо – заслуженого працівника культури України і один – звання заслуженого художника України.