Про це повідомляється на сайті президента України.

“Звання присвоєно за видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу і громадську діяльність”, – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що Кузьма Скрябін з самого початку військових дій на Донбасі підтримував українських військових.

“З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну”, – сказав Зеленський.

Андрій Кузьменко (1968-2015), відомий український співак, продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін”.

Народився в місті Самбір Львівської області.

У 11 років він почув пісню The Beatles “Lady Madonna”, і вона перевернула його життя. Андрій захотів зіграти її на піаніно.

З цього моменту Кузьма Скрябін задумався про те, щоб писати пісні.

Перший кліп Кузьми і його групи показали на українському телебаченні в 1995 році. Це була пісня Train.

Трагічно загинув 2 лютого 2015 року на затяжному повороті за селом Лозуватка на 86 км траси “Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя”.