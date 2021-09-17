Про це свідчить указ президента №471/2021.

Зокрема, звання спортсмену було присвоєно за визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, а також утвердження міжнародного авторитету України.

“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Крипаку Максиму Сергійовичу — п’ятиразовому чемпіону, срібному та бронзовому призеру з плавання“, – йдеться в документі.

Нагадаємо, у неділю, 5 вересня, завершилася змагальна програма літньої Паралімпіади-2020 в Токіо (Японія). Збірна України фінішувала шостою у загальному медальному заліку.