Про це свідчить указ президента №471/2021.
Зокрема, звання спортсмену було присвоєно за визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, а також утвердження міжнародного авторитету України.
“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Крипаку Максиму Сергійовичу — п’ятиразовому чемпіону, срібному та бронзовому призеру з плавання“, – йдеться в документі.
Нагадаємо, у неділю, 5 вересня, завершилася змагальна програма літньої Паралімпіади-2020 в Токіо (Японія). Збірна України фінішувала шостою у загальному медальному заліку.
- Найтитулованішим українським паралімпійцем став плавець Максим Крипак, який здобув 7 медалей (5 золотих, 1 сріблу та 1 бронзову).