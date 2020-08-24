Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно присвоєно прапорщику Вячеславу Кубраку.
Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння Глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП “Державне Київське конструкторське бюро “Луч” Олега Коростельова.
Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.
Фото: Прес-служба Офісу президента
Під час промови на урочистостях з нагоди Дня Незалежності президент закликав цінувати й помічати працю та здобутки громадян України кожного дня, а не лише у свята чи тоді, коли суспільство стикається з тією чи іншою проблемою.
Водночас Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, “ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність”.
“Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність”, – зазначив президент.
- Президент Володимир Зеленський вручив співакові, солісту гурту Brutto і екс-солісту гурту “Ляпис Трубецкой” звання заслуженого артиста України.