Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що звання присвоєно за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку. Зокрема, його отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Серед нагороджених – 31 мешканка Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва.

Також званням “Мати-героїня” відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.