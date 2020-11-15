Про це він написав у своєму Telegram.

За словами президента, саме від сумлінної праці аграріїв залежить урожай і продовольча безпека та економічний розвиток України.

“Україну не можна уявити без полів зеленого жита, жовтогарячої пшениці, круглолицих соняхів і кучерявої кукурудзи. Це вишневі та яблуневі сади, над якими, як відомо, гудуть хрущі. Це поважні череди корів у полтавському лузі та отари білих овечок на карпатській полонині. Це буханець свіжоспеченого хліба та чашка парного молока. Все це дарує нам родюча українська земля. А піклуються про неї дбайливі руки наших працівників сільського господарства”, – йдеться у привітанні Зеленського.

Сільське господарство формує близько 14 % ВВП України.

Володимир Зеленський впевнений, що наша країна досі не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі, а поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій. “А рушієм – багатий досвід, мудрість і працелюбність наших аграріїв”, – зазначив президент.