Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що наша країна “з оптимізмом дивиться” на майбутню співпрацю із США.

“Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс (майбутнього віцепрезидента США, – ред.). Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає лише міцнішою!” – наголосив український лідер.

Раніше сьогодні стало відомо, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.

Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.