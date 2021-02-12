Президент України Володимир Зеленський привітав у соцмережі лідера КНР Сі Цзіньпіна і жителів Китаю з китайським Новим роком, прикріпивши до посту фотографію храму в Непалі.

Вітання він опублікував в Twitter.

“Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України й Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю”, – написав Зеленський.

При цьому до посту український президент прикріпив фото стародавнього храму в Непалі, який знаходиться на площі Дурбар у Катманду.

Пізніше твіт з цим фото був видалений, замість нього з’явилося нове привітання.

12 лютого настав східний Новий рік, найважливіше свято в місячному календарі. Зазвичай він супроводжується фестивалями, гуляннями і поїздками до рідних. Традиційно святкування триває близько двох тижнів.