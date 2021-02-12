Вітання він опублікував в Twitter.
“Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України й Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю”, – написав Зеленський.
При цьому до посту український президент прикріпив фото стародавнього храму в Непалі, який знаходиться на площі Дурбар у Катманду.
Пізніше твіт з цим фото був видалений, замість нього з’явилося нове привітання.
12 лютого настав східний Новий рік, найважливіше свято в місячному календарі. Зазвичай він супроводжується фестивалями, гуляннями і поїздками до рідних. Традиційно святкування триває близько двох тижнів.
- У серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський помилився з кількістю регіонів країни, вітаючи українців з Днем Незалежності.