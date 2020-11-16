Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові.

Своє привітання президент опублікував у Twitter.

Він висловив надію на зміцнення відносин між Україною та Молдовою.

“Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, що колишня прем’єр-міністр Молдови та лідерка партії Дія та солідарність Майя Санду лідирує в другому турі виборів президента після підрахунку 96,97% голосів.