Своє привітання президент опублікував у Twitter.
Він висловив надію на зміцнення відносин між Україною та Молдовою.
“Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів”, – написав Зеленський.
Нагадаємо, що колишня прем’єр-міністр Молдови та лідерка партії Дія та солідарність Майя Санду лідирує в другому турі виборів президента після підрахунку 96,97% голосів.
- 1 листопада в Молдові пройшли президентські вибори. За підсумками попереднього підрахунку голосів найбільше підтримки отримала Майя Санду.