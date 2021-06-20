Про це повідомила пресслужба голови держави.
“Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю”, – йдеться у привітанні.
Він побажав українцям міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій.
- Сьогодні, 20 червня, християни східного обряду відзначають свято Трійці, присвячене зішестю Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Ця подія позначила триєдність Бога.