Про це повідомила пресслужба голови держави.

“Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю”, – йдеться у привітанні.