Відео з привітанням опубліковано на його сторінках у соцмережах.

“Дорогі громадяни, я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну. Бо всі ми разом – велика єдина українська родина”, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що цьогорічне Різдво є особливим, тому нагадав, що традиційні колядки мають бути безпечними “для вашого здоров’я і здоров’я оточуючих”.