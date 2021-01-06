Відео з привітанням опубліковано на його сторінках у соцмережах.
“Дорогі громадяни, я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну. Бо всі ми разом – велика єдина українська родина”, – сказав президент.
Зеленський підкреслив, що цьогорічне Різдво є особливим, тому нагадав, що традиційні колядки мають бути безпечними “для вашого здоров’я і здоров’я оточуючих”.
- Сьогодні, 6 січня, православні та греко-католики святкують Святвечір. З появою першої зорі на небі родини збираються за столом.