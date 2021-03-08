Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

“Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю і несправедливістю. Перемоги над дикими часом, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки – це “слабка стать”. Це точно не так. Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка”, – написав глава держави.

Він зазначив, що жінки в Україні “захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини”.

“Неправильно казати сьогодні, що ви неймовірні та особливі. Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році. Нехай ранкові квіти, кава у ліжко та палкий поцілунок також будуть невід’ємними атрибутами усіх 365 днів. І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною. Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди та особистості”, – заявив Зеленський.