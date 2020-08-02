Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

“Національні повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій наших громадян з 1992 року, продовжуючи славетну історію української авіації. Наша легенда – Іван Микитович Кожедуб – найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників часів Другої світової війни. Дякуємо за те, що ви гідно продовжуєте традиції повітряних сил. Ваші наполегливість і самовідданість за час війни на Донбасі стали опорою Збройних сил України”, – зазначив президент.

А ще Зеленський згадав воїнів, які загинули, захищаючи свободу і незалежність України.

“Ви продовжуєте нас захищати, ставши для України янголами-охоронцями на небі. А значить тут, на землі, ми не маємо права вас підвести”, – сказав Володимир Зеленський.