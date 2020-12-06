Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, усі ми, живучи своїм звичним життям, можемо це робити виключно завдяки тим чоловікам і жінкам, які захищають нашу державу у Збройних силах.

“Кожному українцю сьогодні варто про це замислитись”, – зазначив президент.

А ще він вважає за правильним в цей день згадати військових кореспондентів і волонтерів.

“Військові кореспонденти та волонтери за роки війни стали невід’ємною частиною Збройних сил, це рідні люди та дуже значна допомога. В усіх сенсах. Тож наша подяка сьогодні має бути і їм”, – сказав Зеленський.

За словами президента, світ постійно змінюється – іншим скоро буде й те, як людство воює.

“Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних сил, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти… поле бою вже в наступному десятилітті кардинально відрізнятиметься від того, яке ми бачили раніше. Штучний інтелект, роботизація, безпілотники, нові форми та методи агресивного впливу на країни та інформаційної боротьби – все це робить загрози в майбутньому ще більш серйозними та потребує від нас ще більш активної модернізації”, – зазначив президент Зеленський.

А ещ він підкреслив, що українці – мирний народ.

“Ми справді хочемо чесного припинення війни на Донбасі, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій і людей. Але не маємо ілюзії, що після цього можна буде розслабитись і не дбати про оборону. Не маємо також жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора. Стільки наших захисників віддали свої життя, щоб Україна вистояла, що жоден з нас тепер не має права допускати халатності, як раніше. Коли керівники держави зосереджувалися на чому завгодно, крім Збройних сил”, – сказав Володимир Зеленський.