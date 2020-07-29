Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців-спецназівців і ветеранів підрозділу з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

“Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю”, – зазначив Зеленський, підкресливши, що про подвиги спецпризначенців не говорять відкрито.

А ще президент згадав захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет України.

“Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України!” – сказав Зеленський.

26 липня 2016 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, який тепер відзначається щорічно 29 липня.