Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова, якого перед цим звільнив із посади керівника Державного управління справами.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації”, – йдеться у документі.

Перед цим своїм указом Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Державного управління справами.

Глава держави також присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.

Також на сайті ОП опублікований указ про звільнення з посади голови Вінницької ОДА Владислава Скальського.

Сергій Борзов народився 1 січня 1981 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2006 – 2011 роках – директор команди КВН “Вінницькі перці”.

У 2011 – 2012 роках – директор команди КВН Збірна України.

Також працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія.

У 2014 році був призначений заступником керівника Державного управління справами.

У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 він був тимчасово виконуючим обов’язки керівника відомства.

Його тесть – Наум Боруля, який свого часу був “правою рукою” Олександра Маслякова в грі КВН і займав посаду гендиректора компанії “АМіК”.

Дочка Борулі Ірина Борзова обралася депутатом від “Слуги народу” по 14 округу у Вінницькій області.

Ірина Борзова виграла на позачергових парламентських виборах на мажоритарному окрузі № 14 (Вінницька область). Після підрахунку 100% бюлетенів Борзова набрала 30,9%.

В оприлюдненій ЦВК біографії кандидатки йдеться, що вона фізична особа – підприємець, безпартійна, проживає в Вінниці.

У 2016 році журналісти Bihus.info дізналися, що ДУС виділив подружжю Борзових квартиру площею 190 квадратних метрів, незважаючи на забезпеченість сім’ї.

Раніше #Букви повідомляли, що батько Борзової – Наум Барула – один з керівників шоу “Ліга сміху”, яке створює студія “Квартал 95” разом з Drive Production, очолюваним ним.

Серед бізнес-партнерів батька Борзової колишні бізнес-партнери і соратники Президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, Сергій і Борис Шефіри. Також Баруля очолював українську філію “Клубу веселих і кмітливих” (КВН) й досі числиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.

Також відомо, що дружина Борзова володіє фірмою “Профіль-Н” (ресторанний бізнес), яка зареєстрована в анексованому Криму (Судак). У 2014 році вона переоформила свій бізнес в Криму відповідно до вимог російського законодавства (за даними “Чесно”). У 2016 році, по данним податкової РФ, фірма Борзова отримала 600 тисяч рублів прибутку.