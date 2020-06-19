Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації”, – йдеться у документі.
Перед цим своїм указом Зеленський звільнив Борзова з посади керівника Державного управління справами.
Глава держави також присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.
Також на сайті ОП опублікований указ про звільнення з посади голови Вінницької ОДА Владислава Скальського.
Сергій Борзов народився 1 січня 1981 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2006 – 2011 роках – директор команди КВН “Вінницькі перці”.
У 2011 – 2012 роках – директор команди КВН Збірна України.
Також працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія.
У 2014 році був призначений заступником керівника Державного управління справами.
У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 він був тимчасово виконуючим обов’язки керівника відомства.
Його тесть – Наум Боруля, який свого часу був “правою рукою” Олександра Маслякова в грі КВН і займав посаду гендиректора компанії “АМіК”.
Дочка Борулі Ірина Борзова обралася депутатом від “Слуги народу” по 14 округу у Вінницькій області.
Ірина Борзова виграла на позачергових парламентських виборах на мажоритарному окрузі № 14 (Вінницька область). Після підрахунку 100% бюлетенів Борзова набрала 30,9%.
В оприлюдненій ЦВК біографії кандидатки йдеться, що вона фізична особа – підприємець, безпартійна, проживає в Вінниці.
У 2016 році журналісти Bihus.info дізналися, що ДУС виділив подружжю Борзових квартиру площею 190 квадратних метрів, незважаючи на забезпеченість сім’ї.
Раніше #Букви повідомляли, що батько Борзової – Наум Барула – один з керівників шоу “Ліга сміху”, яке створює студія “Квартал 95” разом з Drive Production, очолюваним ним.
Серед бізнес-партнерів батька Борзової колишні бізнес-партнери і соратники Президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, Сергій і Борис Шефіри. Також Баруля очолював українську філію “Клубу веселих і кмітливих” (КВН) й досі числиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.
Також відомо, що дружина Борзова володіє фірмою “Профіль-Н” (ресторанний бізнес), яка зареєстрована в анексованому Криму (Судак). У 2014 році вона переоформила свій бізнес в Криму відповідно до вимог російського законодавства (за даними “Чесно”). У 2016 році, по данним податкової РФ, фірма Борзова отримала 600 тисяч рублів прибутку.
- Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.