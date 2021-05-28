Про це повідомляється на сайті президента.

Указ № 214/2021 Глава держави підписав 27 травня.

28 травня Зеленський зустрівся з Чорною та вручив їй службове посвідчення.

Що відомо про Марію Чорну?

Марії Чорній 47 років, народилася і навчалася на Кіровоградщині. У 2003 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області.

У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

Напередодні призначення працювала директоркою департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Після призначення стала першою жінкою на посаді голови КОДА.

Згідно з щорічною декларацією за 2020 рік, Чорна володіє квартирою в Кропивницькому, сплачує два кредити в “ПриватБанку” (на 75 та 400 тисяч гривень), автівки та збережень у готівці не має.