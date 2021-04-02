Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.
Як повідомлялося раніше, 11 березня рішенням РНБО було створено Центр протидії дезінформації. Тоді ж його презентував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Очікувалося, що він розпочне роботу 16 березня.
У п’ятницю, 2 квітня, Зеленський підписав указ №137/2021 про призначення очільницею центру Поліну Лисенко.
Офіс президента проінформував, що у вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.
Новопризначена голова Центру наголосила, що цей орган створений, аби “стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою”.
Зауважимо, з вересня 2020 року Лисенко була директоркою Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.
- Ексдержсекретар Міністерства культури Артем Біденко, який був одним з ініціаторів створення такого Центру, сумнівається в ефективності його роботи. Детальніше про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.