Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко головою Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки. Раніше вона обіймала посаду директорки Департаменту інформполітики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, 11 березня рішенням РНБО було створено Центр протидії дезінформації. Тоді ж його презентував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Очікувалося, що він розпочне роботу 16 березня.

У п’ятницю, 2 квітня, Зеленський підписав указ №137/2021 про призначення очільницею центру Поліну Лисенко.

Офіс президента проінформував, що у вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Новопризначена голова Центру наголосила, що цей орган створений, аби “стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою”.

Зауважимо, з вересня 2020 року Лисенко була директоркою Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.